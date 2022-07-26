مرشحة لخلافة جونسون: لن نتدخل بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

أعلنت «ليز تراس»، وزيرة الخارجية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء البريطاني، عن عدم استعداد بلادها التدخل بشكل مباشر في النزاع الأوكراني، وقالت خلال مناظرة مع وزير المالية البريطاني السابق «ريشي سوناك»، المرشح لذات المنصب، ردا على سؤال عن إمكانية إرسال الأسطول البريطاني إلى «البحر الأسود»، إنها ليست مستعدة ليكون لدى «لندن» تدخل مباشر في الحرب «الروسية الأوكرانية».

وأشارت تراس، إلى أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف «الناتو»، معربة عن اعتقادها، أنه من غير الصحيح استخدام قدرات بلادها العسكرية بشكل مباشر في هذه الحرب.

تراس: بلادنا بذلت جهودا كثيرة لتصبح أول بلد أوروبي يفرض عقوبات ضد موسكو

وأضافت «تراس»، أن بلادها بذلت جهودا كثيرة لتصبح أول بلد أوروبي فرض عقوبات ضد موسكو فضلا عن تقديم الدعم لـ«كييف» ومساعدة في مجال التأمين البحري لإخراج الحبوب من «أوديسا».

من جانبه، قال سوناك، في مناظرة على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن «لندن» ستواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عمن سيكون رئيسا للوزراء في بلاده.

وشن سوناك هجمات متكررة على السياسات الاقتصادية لـ تراس في المناظرة، وتبادل المرشحان لخلافة بوريس جونسون، الهجمات بشأن التخفيضات الضريبية، الصين والتضخم.

سوناك يتهم تراس بإصدار تصريحات عن حقبة ذهبية بين الصين والمملكة المتحدة

واتهمت تراس، وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، برفع الضرائب إلى أعلى مستوياتها منذ 70 عاما، فيما اتهم سوناك وزير الخارجية بإصدار تصريحات عن حقبة ذهبية بين الصين والمملكة المتحدة، وردت تراس قائلة، إنها تعتقد أن ذلك كان قبل عقد من الزمان، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان»، البريطانية.

وقالت تراس، إن بلادها عليها ألا تكرر أخطاءها التي ارتكبتها تجاه روسيا في العلاقات مع الصين، عندما أصبحت «لندن» معتمدة عليها استراتيجيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

تراس: إجراءات صارمة ضد شركات صينية مثل «تيك توك»

وأضافت تراس، إن على بلادها استلهام العظة من الأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في العلاقات مع روسيا، عندما أصبحت تعتمد على النفط والغاز، وقالت تراس، المرشحة الأوفر حظاً لخلافة جونسون في انتخابات قيادة حزب «المحافظين» البريطاني الحاكم، أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا المملوكة للصين مثل «تيك توك» إذا فازت بزعامة الحزب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.