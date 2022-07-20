ريشي سوناك وليز تراس يصلان للسباق النهائي لرئاسة وزراء بريطانيا

اختار النواب المحافظون في بريطانيا، وزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية الحالية ليز تراس، لخوض الانتخابات على منصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء، بعد 5 جولات من المنافسة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ريشي سوناك يحتفظ بتقدمه على منافسيه خلال 5 جولات

وكان ريشي سوناك قد حافظ على تقدمه على بقية منافسيه في آخر 5 جولات، وحصل اليوم الأربعاء، على 137 صوتاً، متقدماً على ليز تراس، التي جمعت 113 صوتاً، في حين أقصيت وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت، بعد حصولها على 105 أصوات، وفق النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية جراهام برادي.

160 ألف عضو بحزب المحافظين يختارون ريشي أو تراس خلال الصيف

ومن المقرر أن يصوت أعضاء حزب المحافظين، البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، خلال فصل الصيف الحالي، لاختيار مرشح واحد لرئاسة الحزب ومن ثم رئاسة وزراء بريطانيا، على أن تعلن النتيجة في 5 سبتمبر المقبل.

ريشي وتراس يتباهيان بقدراتهما أمام الناخبين

واعتبرت ليز تراس، في تصريحات لصحيفة «التلجراف»، أنها الشخص الوحيد القادر على إحداث التغيير بما يتماشى مع مبادئ المحافظين الحقيقية، حسب قولها، بينما أعلنت حملة ريشي سوناك، أنه المرشح الذي يمكنه هزيمة حزب العمال، بحسب الحملة.