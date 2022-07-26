هل التدخين ينقض الوضوء؟ الدكتور أحمد كريمة يُجيب

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن التدخين بكافة صورة وأشكاله وأنماطه من الخبائث المنهي عنها شرعًا لما فيه من الضرر للنفس والصحة وإتلاف الأموال وتلويث البيئة.

التدخين لا يبطل الوضوء

ورد كريمة خلال لقاء كريمة مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على سؤال حول تسبب التدخين في نقض الوضوء مشيرًا إلى أنه يقف على موارد الشرع لافتًا إلى أنه بالاستقراء في الفقه الاسلامي تبين أن التدخين ليس ناقضًا للوضوء قولًا واحدًا مؤكدًا أن نواقض الوضوء منها ما ذكر في القرآن الكريم وما ذكر في السنة النبوية وليس من بينها التدخين.

اغسل أسنانك قبل الصلاة بمعجون

ودعا كريمة للمدخن بأن يعفي الله عنه ناصحًا المدخن أنه إذا كان ولابد وذهب لأداء الصلاة في المساجد والجماعات أن يطهر فمه بمعجون أسنان لافتًا إلى أن النبي نهى عن أكل الثوم والبصل الأخضر عند الذهاب للمساجد وقال «من أكل من هذه الشجرة فليعتزلنا ولا يخرج مصلانا»، مشيرًا إلى أنه في كل الأحوال فالتدخين لا ينقض الوضوء.