رجال قتلوا زوجاتهم وشربوا سيجارة بعدها.. ما السر وراء التدخين؟

«الزوج يُقدم على قتل زوجته جهرا أمام الجميع، ثم يقف إلى جانب جثمانها، ويشرب سيجارة حتى تأتي قوات الأمن وتُلقي القبض عليه».. تكررت تلك الجريمة أكثر من مرة، وفي كل مرة كان الزوج الجاني يقف بعد انتهاءه من جريمته، ويشرب سيجارة، ولكن ما السر وراء التدخين تحديدا في هذا التوقيت؟

«الوطن» تستعرض أبرز وأهم الجرائم التي تكرر فيها نفس المشهد «بالكربون» في محافظات مختلفة، ثم توضح تفسير الطب النفسي، حول «لماذا يلجأ الجاني إلى شرب السجائر بعد الانتهاء من جريمته».

مدرس يقتل زوجته في الجيزة بسبب شكه في سلوكها

مع مطلع العام الماضي 2021، شهدت منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة إحدى هذه الجرائم، عندما قام مدرس، 45 عاما، بذبح زوجته وطعنها عدة طعنات أمام إحدى المدراس الخاصة في بولاق الدكرور، وذلك بسبب شكه فى سلوكها، وأنها كانت تعايره بأنه عاطل، وتحديداً بعد عودته من السفر بإحدى الدول العربية نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكشفت كاميرات المراقبة بإحدى المحلات التجارية، أن الزوج قتل زوجته في أحد الشوارع ببولاق الدكرور، عن عدة طعنات في منطقة الرقبة والصدر، ثم أشعل السيجارة ووقف بجوار جثمان زوجته، حتى جاءت قوات الأمن وألقت القبض على المتهم.

مبيض محارة ينهي حياة زوجته في الدقهلية ويدخن سيجارة بعد انتهائه من جريمته

فيما شهدت قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء واقعة إنهاء مبيض محارة حياة زوجته داخل منزله ثم أخبر الجيران أنه ذبح زوجته ثم جلس الزوج على الأرض ليدخن «السيجارة»، وأمسك به الأهالي وتحفظوا عليه حتى جاءت قوات من الشرطة وقبضت عليه.

تدخين «السيجارة» عامل مشترك في الجرائم.. ما السر؟

تشابه الجرائم وتحديداً مع الجناة في تدخين السجائر بعد انتهائهم من تنفيذ الجريمة يجعلنا نبحث وراء السبب أو السر وراء ذلك، وهو ما يوضحه الدكتور محمد الحديدي أستاذ الطب النفسي ورئيس وحدة الإدمان بكلية طب جامعة المنصورة، في البداية يجب أن نعلم أن الشرح أو التفسير لا يجب أن يُعمم لأننا لم نلتقي مع الجاني شخصياً، ولكن في أغلب حالات الجرائم بين الزوجين يكون نتيجة صراع وخلافات طويلة بين الطرفين وهو ما يؤدي إلى توتر كبير لدى الشخص وفي أوقات لا يجد الجاني حل لهذا التوتر وهو ما يمثل ضغط عصبي عليه دون الشعور بالراحة.

ويضيف «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في هذه الحالة وباندفاعية يقرر تنفيذ جريمته بالقتل، ووقتها يشعر بحالة من الهدوء التام من كمية الضغط الذي كان يتحمله فيقف يشرب السيجارة، وفي بعض الأحيان الأخرى قد ييكون التوتر قد زاد بشكل أكبر وقد يجد الحل في تدخين السيجارة من أجل تهدئته، وهو الأمر الذي يختلف من شخص لآخر حسب الموقف والحالة النفسية التي يمر بها.