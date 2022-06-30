انتهاء المرحلة الثانية من برنامج تأهيل كوادر وقيادات الإدارة المحلية

فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية باتباع أحدث البرامج التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين بالمحليات، باعتبارها أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم، انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي بدأ يوم 4 يونيو واستمر حتى نهاية الشهر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار أكبر برنامج تدريبي شامل لهم، استعداداً للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرةالرئاسية.

تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي 6000 موظف

وقال وزير التنمية المحلية أنه سيعقب هذه المرحلة التدريبية، مراحل أخرى خلال العام المالي المقبل يتم تنفيذها من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط، فضلا عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وباستخدام المدربين الذين تم إعدادهم فى المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي 6000 موظف من الإدارة المحلية، ونحو 3000 موظف من قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي، الذين سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية، وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية، والتحول الرقمي، وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتخطيط والمتابعة وإدارة الأصول وإشراك المواطنين، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تضمت 14 دورة تدريبية، منها دورتين للإدارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة «حياة كريمة»، ونوابهم في الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية للقيادات الوسطى في الفترة من 4 إلى 7 يونيو، إضافة إلى 14 دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية في الفترة من 11 إلى 30 يونيو، واستفاد من الدورات 409 متدربين، على مدار 46 يوما تدريبىا.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية

وأشار «شعراوي»، أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا أن الوزارة تقدم الدعم المستمر لتدريب كوادر المحافظات، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج والتي بدأ تنفيذها في مارس الماضي، تضمنت 4 مكونات فرعية، أولها إعداد 27 مدربا من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة من خلال ورش تدريب مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، والتي تستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، منوها أن المكونين الثاني والثالث للمرحلة الأولى للبرنامج استهدفا تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وبإجمالي 52 مركزا إضافة إلى 52 من منسقي وحدات " حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة ، وقال إن المكون الرابع من البرنامج استهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بها خلال العام الحالي، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي 332 رئيس قرية.

وكشف اللواء محمود شعراوي أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب استهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركي وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من «حياة كريمة»، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، موضحا أن الموضوعات التي يتضمنها البرنامج التدريبي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أنه تم تصميم وإعداد هذا البرنامج التدريبي لبناء قدرات أكثر من 9000 من كوادر الإدارة المحلية في 52 مركزا إداري، يضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة والتي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى، لافتاً إلى أهمية هذا التدريب في تمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتم الاستثمار في إنشائها حالياً، وضمان تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة، بما يعظم من الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة.