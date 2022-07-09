وزير التنمية المحلية يشدد على تواجد القيادات التنفيذية في الشارع خلال العيد

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، اليوم السبت، للاطمئنان على الأوضاع خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاتصالات الهاتفية حرص وزير التنمية المحلية على تقديم التهنئة للمحافظين والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة حلول عيد الأضحى، معرباً عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة على الشعب المصري والقيادة السياسية بالخير والبركات.

تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات

ووجه «شعراوي»، بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تلقي تقريراً ظهر اليوم من غرفة العمليات بالوزارة أشار الي أن كافة محافظات الجمهورية قامت برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً للعيد، وأوضح تقرير الغرفة تنفيذ عدد من المحافظين جولات ميدانية لمشاركة المواطنين والأسر فرحتهم بعيد الاضحى.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى شن حملات تموينية على الأسواق وضبط بعض المخالفات، كما نجحت المحافظات في إزالة عددا من حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف في الشرقية وسوهاج والقليوبية ودمياط.

التواجد الميداني للقيادات التنفيذية

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنبيه بضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على أهمية التعامل بكل حزم مع أي محاولات من المواطنين استغلال إجازة العيد في القيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية لتحقيق الانضباط في الشارع خلال إجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد وتحقيق السيولة المرورية والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات.

الرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصلات

وطالب «شعراوي»، بإجراء جولات ميدانية للرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصلات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والقيام بحملات على المحال والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم، كما وجه بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين.

وناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن العامة، موضحاً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى «صوتك مسموع» تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الإلكتروني info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أي شكوى بسهولة ويسر.