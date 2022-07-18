«الزراعة» تناشد المربين التجاوب مع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مربي الماشية التجاوب مع الحملة القومي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والحرص على تحصين الماشية لحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استمرار الحملة التي انطلقت يوم الخميس الماضي على مستوى الجمهورية للتحصين ضد الحمى القلاعي والوادي المتصدع، بمشاركة الأطباء البيطريين على مستوى المديريات حيث يبذل الجميع أقصى جهد خلال الحملة والتي تأتي في توقيت هام للغاية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى والذي شهد مجهودات كبيرة بذلها الأطباء في المجازر وعلى مستوى المديريات.

تنفيذ إجراءات الترقيم والتسجيل للحيوانات الجديدة

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحملة تتضمن أيضا تنفيذ إجراءات الترقيم والتسجيل للحيوانات الجديدة والتي تهدف إلى حصر الثروة الحيوانية ودعم قواعد البيانات الرقمية التي تؤسس لها الدولة في الجمهورية الجديدة، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار من قبل المسئولين وتوفير اللقاحات المطلوبة في الوقت المناسب.

وتابع «عبد الحكيم» أن الحملة حصنت حتى الآن ما يقرب من 200 ألف راس رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية كما تم تحصين 156 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع ولن تتوقف الحملة حتى الانتهاء من كافة التحصينات للثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه حال عدم وجود لجنة تحصين قريبة يمكن الاتصال بأقرب وحدة بيطرية أو على الخط الساخن 19561، ومن خلاله يمكن توفير التحصين الذي تحتاجه لمواشي.

فيروس الحمى القلاعية من أخطر الفيروسات

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن فيروس الحمى القلاعية من أخطر الفيروسات وهو سريع الانتشار وعالي الوبائية، ويستطيع التحور بسهولة لذا تم تغيير تركيبة اللقاح الحالية وإنتاج لقاح خاص بالمتحور الجديد وفقا لمطالب معامل تقييم اللقاحات التي قررت تغيير التركيبة الحالية.