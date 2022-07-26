ماذا حدث بين نيرة ومحمد عادل منتصف رمضان الماضي؟.. رحلت بعدها بـ48 يوما

شهر رمضان المنقضي، كان شاهدا على إطلاق محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، العنان لشيطانه أن يقوده حيث طريق الشر وجريمته البشعة، وهو ما قاله في اعترافاته خلال تحقيقات النيابة العامة، وأكدت عليه حيثيات الحكم بإعدامه التي أصدرتها محكمة جنايات الدقهلية.

تفاصيل ما حدث بين نيرة والقاتل منتصف رمضان

وضع القاتل مخططه الإجرامي في هدوء لإنهاء حياة نيرة أشرف، وبداية من رمضان بدأ يعد عدته في سبيل تنفيذ الجريمة، وهو مال قاله في اعترافاته أمام النيابة: «أنا في نص شهر رمضان اللي فات، لقيت ناس جاية تقول لي ابعد عن البنت دي وملكش دعوة بيها وكفاية اللي حصل عشان ميكونش في مشاكل».

وحين سألته جهات التحقيق، هل استجاب لما قيل له بشأن الابتعاد عن نيرة أشرف أم لا؟، رد: «لأ، لكن أنا سايرتهم لحد ما اتمكن منها في الامتحانات وأخلص عليها، وقتلتها بعدها بـ48 يوم».

حكاية رسالة يوم 6 رمضان

وبتاريخ 6 من شهر رمضان، يوم السادس من أبريل 2022، أرسل المتهم رسائل تهديد بالذبح إلى نيرة أشرف، قال فيها: «والله نهايتك على إيدي يا نيرة، تاني مفيش فايدة، ودِيني لاقتلك، وعرش ربنا ما سَايبك تتهني لحظة، هَدبحك، وديني لادبحك، دانا أدبحك أسهلي، أنت حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتة سليمة ويبقا حَد غيري يلمس منك شَعرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة».

وعقب إرسال محمد عادل هذه الرسائل التهديدية لنيرة أشرف، حاول البعض التحدّث معه لإنهاء القصة دون مشكلات، وطلبوا منه الابتعاد عن الضحية، في منتصف شهر رمضان إبريل الماضي، لكنه لم يستمع لحديثهم، وبعد نحو 45 يومًا أنهى حياتها يوم 20 يونيو.