حيثيات الحكم تكذّب اعترافات قاتل نيرة.. «هوى مسعور أوهم به نفسه زورا»

«كنا مرتبطين وكذبت عليا».. بتلك الكلمات اعترف المتهم محمد عادل بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة، قبل أن تحكم المحكمة عليه بالإعدام، وكذّبت حيثيات الحكم التي أصدرتها محكمة جنايات الدقهلية، أقوال المتهم.

قاتل نيرة أشرف ادّعى أمام المحكمة، أنّ علاقة عاطفية ربطته مع الطالبة الراحلة: «كانت بتقولي عاوزة أسيب شغل الموديل، وأنا كنت بعملها كل اللي هي عاوزاه، وكل مرة كانت بتنزل المحلة كنا بنتقابل، وكنا مرتبطين وكدبت عليا»، وهو ما كذّبه نص الحيثيات.

المتهم حاول التقرب منها والتودد لها رغما عنها

وأوضحت الحيثيات، أنّ المتهم تقدم لخطبة نيرة في 2021 وتملكه هوي مسعور أوهم به نفسه زورًا وبهتانًا بهذا الزعم الزائف، واستمر في التقرب منها والتودد إليها، حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبيل امتحانات العام الجامعي 2021 لكنها رفضته وانصرفت عنه.

وواصلت المحكمة قائلة: راح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه على بعـض مواقع التراسل الاجتماعي من الهاتفين النقالين الخاصين به وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها بمَعسول الكلام تارة، مثل قوله نصا: «أنا محتاجلك أوي، أوعدك هتشوفي إنسان جديد، أنا اتغيرت جامد الفترة اللي فاتت، عملت حاجات غلط كتير بس عملت حاجات أحلى، طب والله وحشتيني، ووحشني صوتك».

وحاول القاتل التقرب من ضحيته، بالتهديد تارةً أخرى مثل قوله نصًا: «بتاعتي وبس، بمزاجك أو غصب عنك، ومفيش مَخلوق هيلمس شَعرة منك غيري، ومفيش دكر هييجي ناحيتك، يبقى حَد كده يقربلك، أو أنتِ تقربي لحد، أنتِ لازم تسمعيني لو غصب عنك».

تلك الكلمات التي ذكرتها حيثيات الحكم، ضربت باعترافات القاتل عرض الحائط، وكذّبت ادعاءاته، التي قالها أمام هيئة المحكمة في جلسة السماع لأقواله، ونصفت الطالبة الراحلة وبرأتها من اتهامات القاتل.