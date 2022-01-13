السعودية: هطول أمطار غزيرة تستمر حتى السبت و11 منطقة في خطر.. «فيديو»

حذّرت السلطات السعودية، من هطول أمطار غزيرة رعدية على 11 إمارة ومنطقة بالمملكة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة جميع المواطنين إلى توخّي الحذر، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك بعد ورود تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على أجزاء عديدة من مناطق المملكة ابتداءًا من غدٍ الخميس حتى السبت المقبل.

وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت، على عدة مناطق هي «المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية»، بالإضافة الى رياح سريعة نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وذكر التقرير أنّ سرعة حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تصل إلى 12-35 كم في الساعة، و تصل الى 10-25 كم في الساعة جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج بمقدار متر ليصل الى متر ونصف.

جهود السعودية لمواجهة الطقس السيئ

ومن جانبه، نصح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمد الحمادي، الجميع بتوخّي الحذر من المخاطر العديدة المحتملة في مثل هذه الأجواء السيئة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك حفاظاً على سلامتهم، مضيفا، استعداد الدفاع المدني الكامل لتنفيذ الخطط و التدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيئ بالبلاد.

كما شهدت عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، شملت المدينة المنورة وينبع والعيص وبدر، حيث سجلت كميات الأمطار، في المدينة المنورة 0.2 ملليمتر، كما سجلت القيصومة، التابعة للمنطقة الشرقية، 0.5 ملليمتر.