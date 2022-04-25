أخبار السعودية: أمطار في عدة مناطق.. وعقوبات بحق شركات عمرة

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها هطول الأمطار في عدة أماكن بـ المملكة، فيما عاقبت السلطات 10 شركات عمرة.

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على «منطقة الجوف» الواقعة في شمال وسط المملكة، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل ومركز الرديفة والرافيعة والأضارع وصفان وصوير والشويحيطة وهديب والرفيعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة الحرجة بـ«منطقة عسير» الواقعة في جنوب غربي السعودية،، فيما أصدر «المركز الوطني للأرصاد»، اليوم الاثنين، تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول، على عدد من محافظات منطقة «مكة المكرمة» الشرقية.

«الحج» السعودية: لن نسمح بأي تقصير يمس خدمة الضيوف

قالت وزارة «الحج والعمرة» السعودية، من جانبها، إنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم. وأصدرت الوزارة السعودية، عقوبات بحق 10 شركات عمرة بمبلغ وصل إلى 50 ألف ريال سعودي على كل شركة، لتقصيرهم وإخلالهم بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة لـ اللمعتمرين، أبرزها المخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.

3 آلاف متعهد تغذية يوزعون الإفطار

وأشارت وكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي»، توزيع 2.731.654 وجبة إفطار صائم للمصلين والزائرين في المسجد‬ خلال الـ20 الأولى من شهر رمضان المبارك، فيما قام بتوزيع الإفطار، 3 آلاف متعهد تغذية وأكثر من 1500 متطوع، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وبلغ إجمالي تبرعات تلقتها منصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري، أكثر من 1.941.158.012 ريالاً سعوديا، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26.185.412 عملية تبرع، استفاد منها 4.666.686 شخصا.