الآلاف يشيعون جثمان صياد غرق منذ 7 أشهر في البحر المتوسط

شيع الآلاف من أبناء مدينة برج البرلس، بكفر الشيخ، اليوم، حثمان صياد كان غارقًا بيمياه البحر الأبيض المتوسط منذ 7 أشهر، ويدعى رمضان أحمد حسن الجمال، إذ تعود تفاصيل الواقعة عندما تعرضت مركب صيد يطلق عليها «سيدنا الحسين» للغرق في عرض البحر الأبيض المتوسط، إثر انفجار أسطوانة غاز بها كانت تستخدم لطهي الطعام، وذلك بمنطقة «أبوالروس» البحرية، الأمر الذي سبب غرق 6 صيادين من بينهم 4 من أسرة واحدة ، وابن خالتهم، وصياد آخر.

الحزن يخيم على أهالي كفر الشيخ

وتسبب غرق 6 صيادين في حزن شديد لأسرهم وأبناء البرلس، حيث عُصر على اثنين من الأشقاء، وكذلك جثمان ابن خالتهم، ودفنوا بمقابر الأسرة بالبرلس منذ وقوع الحادث، كما تم العثور على شقيقهم الثالث -والذي دفن اليوم- منذ شهرين على مقربة من سواحل قطاع غزة بدولة فلسطين، وتم إجراء تحليل من الجثمان الذي عثر عليه dna، والذي أثبت صحة اسم المتوفى من ضمن طاقم المركب الغارقة.

تشيع جثامين وصلاة الغائب على الضحايا

ووسط مشهد جنائزي مهيب شيع الآلاف من أبناء البرلس في يوم 14 يناير من العام الجاري، جثامين 3 صيادين ضمن طاقم المركب الغارقة، وأدى المصلون صلاة الغائب على 3 صيادين مفقودين حتى تم العثور على الصياد الرابع، وهم رمضان أحمد حسن الجمال، ونجل خالته يوسف عبدربه، وإبراهيم أحمد الجمال، ومحمد أحمد الجمال.