حزن في البرلس لمصرع صياد شاب غرقاً في انقلاب «لنش» بالكويت

ينتظر الآلاف من أبناء قرية «شورى»، التابعة لمدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، وصول جثمان صياد يُدعى «حمادة غ. ع.»، من أبناء القرية، لقى مصرعه إثر انقلاب «لنش» في دولة الكويت، وتمكنت قوات خفر السواحل الكويتية من انتشال الجثمان، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإنهاء التصاريح اللازمة لإعادة جثمان الصياد الشاب إلى مصر.

ملابسات الواقعة

ترجع ملابسات الواقعة، عندما تبلغ من أفراد أحد مراكب الصيد العاملة بدولة الكويت، لقوات خفر السواحل الكويتية، غرق «لنش» داخل المياه، وعلى متنه اثنان من الصيادين المصريين، تم إنقاذ أحدهما بينما لقي الثاني مصرعه غرقاً، نتيجة الحادث، وتم العثور على جثمانه بعد عدة ساعات من الحادث، وتبين من خلال الفحص أنه من أبناء مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ.

انتظار وصول الجثمان

وكشف «الحاج حمدي شرابي»، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، أنه من المنتظر وصول جثمان الصياد الشاب من دولة الكويت، إلى مسقط رأسه بقرية «شورى»، حيث ينتظر عدد من الأهالي للمشاركة في تشييعه إلى مثواه الأخير، ودفنه في مقابر أسرته.