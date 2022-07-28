ظهرت الآن.. رابط إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد وإعلان أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري، ويستعرض التقرير التالي رابط إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإليكترونية.

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وبخصوص إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، يمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس ووفقا لعدد من الخطوات أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــا

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

ووفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، فإنّ خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 أو الصف الثالث الثانوي، تتم عبر الخطوات التالية:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس.

2- اختيار نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي الأزهري

3- إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

4- تحديد الشعبة «علمية أو أدبية» في الصف الثالث الثانوية الأزهري.

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

وبعد استعراض رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية أو طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 عبر بوابة الأزهر، فمن المقرر أن تبدأ إجراءات التنسيق الإليكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر، مثلما حدث في العام الماضي، حيث جرى تجهيز مقر لاستقبال الطلاب بالمدينة الجامعية في مدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر، إضافة إلى مكاتب التنسيق بالأمانة العامة في الوجهين البحري والقبلي.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وبدأ قبل قليل مؤتمرا صحفيا بمقر مشيخة الأزهر، حضره الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أعلن خلاله نتيجة الثانوية الأزهرية، فيما أعلن أمس أوائل الثانوية الأزهرية، وأجرى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اتصالا هاتفيا لتهنئة الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على مزيد من النجاح.