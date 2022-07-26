موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. مصدر بـ«الأزهر» يوضح

الكل يترقب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وعملت «الوطن» من مصادر مطلعة موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، والتي اقترب الإعلان عنها، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات طلاب الثانوية الأزهرية 2022.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأكدت مصادر مطلعة في الأزهر، أنّ موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، اقترب حيث يجري الكنترول الرئيسي لأعمال تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوي في الأزهر، مراجعة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022، بعد أن انتهوا من أعمال الرصد ومراجعة الدرجات ككل.

وأشارت المصادر إلى أنّ من المقرر فور مراجعة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022، من قبل الكنترول سيتم وضعها أمام الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، بعد أن حصل على تفويض من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر.

موعد توافر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأضافت المصادر، أنّ موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 على أقصى تقدير سيكون يوم الخميس المقبل أو مطلع الأسبوع المقبل، بعد إجراء الإمام الأكبر شيخ الأزهر اتصالات بأوائل الثانوية الأزهرية وأسرهم؛ لتهنئتهم بحصولهم على المراكز الأولى بين أقرانهم في امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 في الآقسام الثلاثة العلمي والأدبي وشعبة العلوم الإسلامية على مستوى الجمهورية.

وتابعت: «وبعد انتهاء فضيلة الإمام الأكبر من تهنئته لأوائل الثانوية الأزهرية 2022، يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، دون تفعيلها، إلا بعد إعلان الدكتور الضويني في اليوم الذي يليه نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وأسماء الأوائل بالتفصيل، ثم يسمح لأي طالب بالدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس والرقم القومي».

وأكد أن النتيجة ستكون متاحة في المعاهد الأزهرية في اليوم التالي لطرحها على بوابة الأزهر الشريف ويسمح للطالب بمعرفتها بالاسم ورقم الجلوس.