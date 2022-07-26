نائب رئيس اتحاد العمال يكشف تفاصيل الوثيقة الموحدة لطرحها في الحوار الوطني

تستعد القوى السياسية والعمالية والوطنية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الاتحاد بصدد إصدار وثيقة موحدة لمطالبهم الهدف منها هو اجتماع كل القوى العمالية سواء داخل اتحاد العمال أو خارجه والغرض من ذلك أن يتضامن الجميع من خلال وضع مطالب موحدة.

وأكد ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية، وأن يتخلى كل شخص عن أيديولوجيته الخاصة وتبقى الأيديولوجيا الوحيدة هي الدولة المصرية، وسوف يتم ذلك من خلال الجلوس على مائدة واحدة لطرح المشاكل والحلول، ثم بعد ذلك يتم عرضها خلال الحوار الوطني.

الهدف من الوثيقة الموحدة للقوى العمالية

وأوضح البدوي أنه عند إصدار وثيقة لمطالب العمال بشكل منسق سوف يتم حل جزء كبير من المشاكل، بما يساهم بشكل كبير في العبور إلى الجمهورية الجديدة بأفكار ورؤى جديدة، قائلا: «لو تركنا كل فريق يضع مطالب سوف يكون هناك خلاف حول المطالب وليس كيفية تنفيذ هذه المطالب».

أهم مطالب القوى العمالية خلال الحوار الوطني

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أهم 6 مطالب سوف تجتمع عليها كل القوى العمالية تتعلق بشركات قطاع الأعمال العام والتدريب والتثقيف والعمالة غير المنتظمة والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة وظيفياً، بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات على المستوى التشريعي مثل مشروع قانون العمل الجديد وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

أبرز المشاكل التي تواجه القوى العمالية

وأشار البدوي، إلى وجود أزمة في المادة الخاصة بالمعاش المبكر، وخاصة إن 90% من الذين يحالون إلى المعاش المبكر لا يجدوا معاش يتقاضوه بسبب المواد المتعلقة بهذا الأمر في قانون التأمينات الحالي مما يهدد الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي نحن بحاجة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي وإقرار مشروع قانون العمل الجديد لإعطاء الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص.

وطالب مجدي البدوي جميع القوى العمالية بضرورة التوحد حول مطالب العمال بإصدار وثيقة تعبر عنهم، وذلك خلال اجتماعه أمس مع رؤساء اللجان النقابية التابعة لوزارة الثقافة بمقر النقابة العامة.