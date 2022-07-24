شروط استحقاق المعاش المبكر للمواطنين في التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها

المعاشات أحد المستحقات التي تهم فئة كبيرة من المجتمع، وفي بعض الأحيان يرغب المواطن في معاش مبكر، أي قبل السن المحددة، وقد حدد القانون عدد من الشروط والبنود التي جاءت منظمة للمعاشات لاسيما استحقاق المعاش المبكر، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» الشروط التي حددها القانون لاستحقاق المعاش المبكر للمواطنين.

البند السابع يحدد شروط صرف معاش مبكر

احتوت اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحديدًا في المادة رقم 102، على عدد من الشروط، التي يعد توافرها أحد الأركان الأساسية لاستحقاق المواطن للمعاش المبكر، هذا بالإضافة إلى أنه احتوت على شروط الخروج على معاش الوفاة أو الشيخوخة أو المرض وغيره.

وحدد البند السابع في حالات استحقاق المعاش عدد من الشروط التي يعد توافرها سببا لصرف المعاش المبكر للمواطن، أي أن ينهي خدمته أو عمله في المكان قبل أن يبلغ سن الشيخوخة وغيره، وتتلخص هذه الشروط في الآتي:

حالات استحقاق المعاش المبكر

- أن يكون المواطن خاضع لتأمين الشيخوخة وغيره، ذلك بناء على أحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

- انتهاء خدمة العامل.

- توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة وغيره، بالتالي يكون للمواطن الحق في معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة، وأيضا لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- لابد أن تكون مدة الاشتراك سالفة الذكر 20 سنة، ومن المقرر أنه مع بداية شهر يناير 2025، ستزيد هذه المدة لتصبح 25 سنة بدلًا من 20 سنة.

وجاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أن من شروط خروج العامل للمعاش المبكر في القطاع الخاص، يأتي منها أن يكون قد بلغ سن الـ50 عامًا، وألا يكون قد قام بأي أفعال من شأنها أن تعرضه لأي إجراءات تأديبية.