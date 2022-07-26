«رجال أعمال الإسكندرية» تناقش العلاقة بين المطور العقاري والمشتري

استقبلت لجنة الإسكان والتنمية العمرانية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة عدداً من القوانين الهامة التي تشغل الرأي العام مؤخراً، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجمعية ولجنة الإسكان بالنواب، ويأتي اللقاء في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية على تعزيز سبل التواصل مع كافة الأطراف لخدمة الاقتصاد الوطني.

العلاقة بين المطور العقاري والمشتري

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن اللقاء شارك فيه المهندس محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث ناقش اللقاء مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري والذي صدر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، بالإضافة إلى مناقشة القرار الوزاري الخاص بإلغاء اتحاد الشاغلين والاستعاضة عنه بتكليف المطور بإدارة المشروع وذلك للمشروعات ابتداء من مساحة 100 فدان فيما فوق أو ألف وحدة سكنية.

حضر اللقاء مصطفي كرام عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإسكان بالجمعية، والمهندس هاني أبو السعد، ونواب رئيس اللجنة المهندس وليد شوقي، والمهندسة داليا ياسين، والدكتور علاء منصور، فيما شارك في اللقاء الدكتور أحمد عبد المجيد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاسكان بالمجلس، والدكتور طارق عبيدو أستاذ الهندسة الإنشائية، والمهندس أمين عباسي، ومحي الدين حسن ولفيف كبير من أعضاء الجمعية.

ضبط وتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر

من جانبه، قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مثل هذه القوانين والتشريعات تعد خطوات جادة لضبط وتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر الذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير مما يسهم في توفير العديد من فرص العمل وكذلك للحفاظ على الثروة العقارية في مصر، مضيفاً بأن الجمعية بصدد إعداد التوصيات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع لتسليمها للدكتور أحمد عبد المجيد تمهيداً لعرض رؤية لجنة الإسكان بجمعية رجال الاعمال بمجلس النواب لأخذها في الاعتبار.