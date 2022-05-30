محمد هنو رئيسا لمجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية

أعلنت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن اختيار محمد هنو رئيسا لمجلس إداره الجمعية بعد اختياره من قبل مجلس إدارة الجمعية في اجتماعها الأخير، حيث عقدت الجمعية اجتماع مجلس إدارتها المنتخب الأول بعد الانتخابات التي جرت يوم السبت الموافق 21 من مايو 2022.

مدحت القاضي نائبا لرئيس مجلس الإدارة

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن اجتماع مجلس الإداره ترأسه الدكتور محمد محرم أكبر الأعضاء سنا، وأسفر تمام المجلس عن انتخاب محمد هنو رئيسا لمجلس الإدارة، واختيار المهندس مدحت القاضي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، واختيار الدكتور عبد المنعم حافظ نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشؤون المكتب التنفيذي، واختيار الدكتور محمد محرم نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشؤون المشروعات، واختيار هيثم القيار في منصب الأمين العام، واختيار حاتم منتصر أميناً للصندوق.

النهوض بالقطاع الخاص

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، في جلسته الأولى، توجيه برقية شكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية، على دعوة فخامته للقطاع الخاص، وأبدى رئيس المجلس استعدادا للحوار اقتصاديا للنهوض بالقطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، ورفع الناتج المحلي، كما وجه المجلس برقية إلى محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية وقائد القوات البحرية لشكرهم على لمجهودات التي يقومون بها.