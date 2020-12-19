رئيس التحرير

محمود مسلم

«مؤسسة أخبار اليوم» تستجيب لدعوة المطور العقاري هشام طلعت مصطفى بعقد مؤتمر اقتصادي لتصدير العقار

كتب:

الوطن
07:02 م | السبت 19 ديسمبر 2020
هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى

استجابت مؤسسة اخبار اليوم لدعوة المطور العقارى هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الخاصة بعقد مؤتمر اقتصادية لمناقشة مشكلات العقارى وسبل زيادة تصدير العقار.

جاء ذلك خلال جلسة "صناعة العقار وتحديات التصدير" بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائزة كرونا"، حيث تقرر على المؤتمر خلال شهر مارس المقبل.

اقرأ المزيد:

هشام طلعت مصطفى: تريليونا جنيه احتياجات قطاع العقارات التمويلية سنويا

هشام طلعت مصطفى: القطاع العقاري في مصر واعد جدا..ولا بد من تشجيع الاستثمارات الأجنبية

بالصور.. مجموعة طلعت مصطفى توقع عقدا مع "موري إنترناشيونال" لافتتاح سلسلة مطاعم فاخرة بأوپن آير مول – مدينتي

مجموعة طلعت مصطفى القابضة تتبرع بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ5 آلاف أسرة

"طلعت مصطفى" تتغلب على "كورونا".. 7.7 مليار جنيه مبيعات الربع الثالث.. و161% نمو في الأرباح

فيديو.."طلعت مصطفى" تتبنى طالبة حتى تخرجها من "طب الأسنان" بجامعة خاصة