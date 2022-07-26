نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. خطوات الحصول عليها من بوابة الأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 أو الصف الثالث الثانوي، عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس، حيث إن من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري، خلال الساعات المقبلة بعد إعلان أسماء الأوائل.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وبخصوص خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، عبر بوابة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس، فإنه يجب اتباع نحو 5 خطوات وتشمل الآتي:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس.

2- اختيار نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي الأزهري.

3- إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

4- تحديد الشعبة «علمية أو أدبية» في الصف الثالث الثانوية الأزهري.

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يتم اتاحة النتيجة في المعاهد الأزهرية في اليوم التالي لطرحها على بوابة الأزهر الشريف ويسمح للطالب بمعرفتها بالإسم ورقم الجلوس، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس من هنـــا.

وبخصوص موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أكدت مصادر مطلعة بالأزهر، أنه تتم مراجعة أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال الكنترول الرئيسي لأعمال تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، بعدما تم الانتهاء من عمليات الرصد ومراجعة الدرجات.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يقوم الدكتور أحمد الطيب بتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، ليتم بعدها مباشرة رفع النتيجة علي بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022، دون تفعيلها، إلا بعد إعلان الدكتور الضويني في اليوم الذي يليه نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وأسماء الأوائل بالتفصيل، ثم يسمح لأي طالب بالدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس والرقم القومي.