الصحة العالمية تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا مجددا في العالم

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، إن هناك تواصلا بين المنظمة والشركات الدوائية والمؤسسات لتوفير الأمصال الخاصة بفيروس جدري القرود، خاصة في الدول المتفشي فيها المرض.

وأكدت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص لمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الإعلان فيروس جدري القرود طارئة صحية حدث بعد عدم توافر معلومات كل وإيجاد المنظمة أننا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث والدراسات المختلفة في عدد من الدول، لافتا إلى التحورات المستمرة لفيروس كورونا وضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية.

وتابعت «الرباط»: «إحنا مديين الفيروس الفرصة للتعايش بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وملل بعض المواطنين من ارتداء الكمامات عملت على زيادة الإصابات، وهناك شركات أعلنت توفير لقاحات مخصصة بعينها لمتحورات كورونا».

وأضافت الممبعوث الخاص لمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه على الدول التوسعات في التقصي والترصد مرة أخرى لمعرفة التغيرات التى تطرأ على شكل فيروس كورونا واعراضه، ولا بد من زيادة وتيرة التطعيمات بلقاحات كورونا، وعلينا العودة مرة أخرى للإجراءات الاحترازية، وعلى الدول تقيم الوضع الوبائي بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم، للإعلان عن كل مستجدات فيروس كورونا وجدري القرود خاصة بعد إعلان المنظمة تفشي جدري القرود وجعله طارئة صحية.