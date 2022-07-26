الصحة العالمية: نتوقع زيادة أعداد مصابي جدري القرود من الرجال

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة أعلنت تفشي فيروس جدري القرود، لافتا إلى توفير كواشف للرصد والتقصي المتعلق بالفيروس.

وتابع المدير الإقليمي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الفيروسات لا تعرف جنسيات ولا تعرف دول، لذلك لابد من البعد عن وصم المرض.

ودعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه لابد من التوسع في عملية الرصد والتقصي لفيروس جدري القرود، وعلى كافة المؤسسات المجتمعية الوقوف بجانب بعضهم البعض للتصدي لفيروس جدري القرود، وعلى كافة القطاعات التصدي للمستجدات التي طرأت على المنظومة الصحية.

ومن جانبها قالت الدكتورة مها الرابط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا، بسبب عدم التزام البعض باتباع الإجراءات الاحترازية وانتشار متحور أوميكرون، وهناك بعض الدول خففت القيود الإحترازية، مؤكدة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية أن هناك توقعات بانتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا أكثر شدة ولابد من الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا للحصول على تطعيمات لقاحات كورونا.

وأضافت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه على جميع الدول التوسع في عملية التطعيم، لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر وتختفي، وعن فيروس جدري القرود، قالت إنه يمثل مصدرا لقلق عالمي، وهو ظاهرة غير اعتيادية ولكن حتى الآن لن يكون مثل فيروس كورونا.

وتابعت: «هناك خطر نواجهه وهو انتشار فيروس جدري القرود، وعلينا التعلم من جائحة فيروس كورونا، وهناك فرق تتبع بشكل مستمر الموقف في الدول المتفشي فيها المرض ونحتاج إلى دراسات للوقوف على سبب انتشار الفيروس، ونتوقع زيادة أعداد المصابين».