الصحة العالمية تكشف أكثر الأعراض شيوعا بين مصابي جدري القرود

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن فترة حضانة فيروس جدري القرود هي 16 يومًا أو 21 يومًا، لافتا إلى أن أعراض فيروس جدري القرود تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال وتورم الغدد الليمفاوية، وظهور الطفح الجلدي، مشيرا إلى أكثر الأعراض شيوعا لفيروس جدري القرود والتي لاحظتها المنظمة ظهور الطفح الجلدي في الأعضاء التناسلية.

وتابع مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد الآن، أن الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر الفئات عُرضة للمضاعفات الصحية لفيروس جدري القرود.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن فيروس جدري القرود لا ينتشر بنفس سرعة فيروس كورونا، وعن إجراءات الوقاية من فيروس جدري القرود، أشار إلى أنها نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة لفيروس كورونا وهي الابتعاد عن أي شخص مصاب بفيروس جدري القرود، والطهي جيدًا، وتطهير الأيدي فور لمس الأسطح الخارجية، وارتداء الكمامات.