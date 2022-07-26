حريق هائل يلتهم منزلًا مكونًا من 3 طوابق في المنوفية

كشف وحيد عبدربه، رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل حريق هائل نشب في منزل مكون من ثلاثة طوابق، مشيرًا إلى أن الحريق تسبب في مصرع شخص، وحدث الحريق بعد صلاة الفجر مباشرة، مؤكدًا أن كافة الجهات التنفيذية والأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

رئيس مدينة منوف يكشف التفاصيل

وأضاف «عبدربه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى وفق التحقيقات الأولية، ولم يسفر عن أي إصابات، وإنما حالة وفاة فقط، مشيرًا إلى أنه تابع الحريق منذ اندلاعه، وحتى السيطرة على الحريق.

واستيقظ أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية، على فاجعة وفاة رجل حرقا بعد حدوث ماس كهربائي في المنزل المقيم به، ما أدى إلى وجود حريق هائل داخل المنزل بعد صلاة الفجر مباشرة، وانتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفاة رجل حرقًا في منزله

بالانتقال والفحص تبين وفاة رجل في منزله بسبب ماس كهربائي، حيث اشتعلت النار بشكل هائل في وقت مبكر من صباح اليوم، وعلى الفور تجمعت الأهالي في مكان الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وإنقاذ باقي المقيمين في المنزل وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة على مصرع هذا الرجل الذي اشتعلت النار به، ووفاته على الفور، وجرى نقله إلى مستشفى منوف لاستخراج تصريح دفنه.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع رجل يدعى هاني محمود مقيم بمدينة منوف إثر ماس كهربائي في المنزل، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتم إخماد الحريق وإنقاذ من كانوا في المنزل.