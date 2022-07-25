تحتوي على 11 قسما.. كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب جامعة المنوفية

أسابيع قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة وبعدها ظهور الحد الأدنى للتنسيق بالنسبة لجميع المراحل، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات على الكليات المناسبة لهم خلال هذه الفترة، ومن بين هذه الكليات هي كلية الآداب جامعة المنوفية والتي تعتبر مطلب لفئة كبيرة من الطلاب.

مصروفات كلية الآداب بجامعة المنوفية

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الحد الأدنى للقبول في كلية الآداب جامعة المنوفية، 277 درجة أي بنسبة 67.6% انتظام، و266 درجة أي بنسبة 65% انتساب، وذلك وفقا للتنسيق المعتمد في العام الماضي، كما تحددت مصاريف كلية الآداب جامعة المنوفية للفرقة الأولى بنحو 646.35 جنيه لنظام الانتظام، و1353.75 جنيه لنظام الانتساب الموجّه، و503.75 جنيه لنظام الانتساب العادي، وفقا لمصاريف العام الماضي المعلنة بشكل رسمي من الكلية .

أقسام كلية الآداب جامعة المنوفية

وأعلنت كلية الآداب جامعة المنوفية عبر موقعها الرسمي، أن الكلية تحتوي علي 11 قسما، كالتالي: «اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، علم الاجتماع، قسم التاريخ، علم النفس، قسم الجغرافيا، قسم الفلسفة، قسم المكتبات والمعلومات، قسم الإعلام»، حيث يتم تخصص الطلاب داخل الكلية في الفرقة الأولى.

شروط القبول بكلية الآداب

وتقبل كلية الآداب جامعة المنوفية الآلاف من طلاب الثانوية العامة يتوزعون على جميع أقسام الكلية في الفرقة الأولى، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بشعبيتها الأدبية والعلمية بشرط الحصول على الحد الأدنى من المجموع الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام أو الشهادات التي تعادل ذلك.