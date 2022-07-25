«مياه المنوفية» تعلن قطع الخدمة عن مدينتي منوف والباجور لمدة 11 ساعة غدا

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق بمدينتي الباجور ومنوف في محافظة المنوفية، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه القرنين المرشحة، وإعادة ضخ المياه بعدد من المناطق بمركز المنصورة، الواقعة في نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

إجراء أعمال صيانة بمحطة مياه القرنين المرشحة

وأعلنت «مياه المنوفية» في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه غدا الثلاثاء، عن «مدينة الباجور، قرية كفر الباجور، جروان، زاوية جروان، العزب المجاورة لمدينة الباجور»، بدء من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً من اليوم ذاته، لغسيل الشبكات، وتطهير الخزانات، وإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه القرنين المرشحة.

مواعيد ومكان قطع المياه

أضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه سيتم قطع المياه أيضا غدا، عن «مدينة منوف والقرى التابعة لها، مدينة سرس الليان، تجمع قرى الحامول»، بدء من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

إعادة ضخ المياه لبعض مناطق مركز المنصورة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إعادة ضخ المياه بعد قيامها بأعمال صيانة خط مياه شرب «بساط كرم الدين- مركز المنصورة»، قطر 630 مم «بولي إيثيللين»، أمام عزبة مطاوع، التابعة لمركز المنصورة، الأمر الذي استدعى غلق خط قطر 630 مم، لمدة 4 ساعات اليوم، وقطع المياه بالوحدة المحلية ببدواى والبرامون والخيرية والبدالة التابعين لمركز المنصورة.