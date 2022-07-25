أقسام كلية الحقوق بجامعتي المنوفية والسادات والتنسيق المتوقع

تقدم جريدة «الوطن» دائما خدمات يومية للقارئ، خصوصا إذا كانت تتعلق بمستقبل شباب مصر، حيث يبحث الكثير من الطللاب على الكليات والجامعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الأسبوع الماضي، ولعل من أبرز الكليات التي يبحثون عنها هي كلية الحقوق، ونستعرض معكم في السطور التالية نبذة عن كلية حقوق شبين الكوم جامعة المنوفية وكلية حقوق جامعة السادات.

التنسيق المتوقع لكلية الحقوق جامعة المنوفية

من المتوقع أن يكون تنسيق القبول بكلية الحقوق جامعة المنوفية للشعبة أدبي، 257 درجة أي بنسبة 62% انتظام، بينما الحد الأدنى للقبول انتساب موجه 228 درجة أي بنسبة 55%، وبالنسبة للشعبة العلمي بحد أدنى 241 درجة، بنسبة 58.7% انتظام، ويأتي ذلك وفقا لتنسيق العام الماضي والذي شهد انخفاض التنسيق إلى حد كبير مما أدى إلى استقبال أعداد كبيرة في هذه الكلية .

التنسيق المتوقع لكلية الحقوق جامعة السادات

وفي ذات السياق من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في حقوق مدينة السادات 239 درجة أي بنسبة 58% انتظام، والحد الأدنى للقبول انتساب 227 درجة أي بنسبة 55%، بينما الشعبة العلمي الحد الأدنى للقبول في كلية حقوق انتساب موجه السادات 250 درجة أي بنسبة 61%، الجدير بالذكر أن كلية الحقوق بجامعة السادات كانت تابعة لجامعة المنوفية قبل أن تستقل عنها وتصبح تابعة لجامعة السادات.

أقسام كلية الحقوق في جامعتي المنوفية والسادات

وأعلنت كلية الحقوق في جامعة المنوفية وكذلك كلية الحقوق في جامعة السادات عبر مواقعهما الرسمية وجود 12 قسما في كل كلية كالتالي: «الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي، شعبة اللغه الإنجليزيه، الشريعة الإسلامية، العلوم الإدارية، القانون العام، فلسفة القانون وتاريخه، القانون التجاري، القانون الجنائي، قانون دولي خاص، قانون دولي عام، قانون مدني، قانون المرافعات»، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بشعبيتها الأدبية والعلمية بشرط الحصول على الحد الأدنى من المجموع الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.