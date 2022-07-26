لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2022.. سجل واعرف قبل أي حد

ما زال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم منشغلون، بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ويبحثون عن لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2022، وسط محاولة الطلاب بتحقيق آمالهم بدخول الكليات والجامعات التي تناسب رغباتهم، بعد انتهاء مارثون الامتحانات منذ الخميس الماضي.

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2022

ويستعرض «الوطن» في السياق التالي، لتلبية رغبة الطلاب وأولياء أمورهم، لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، شرط استيفاء الخطوات التالية للحصول على النتيجة.

- الدخول على رابط موقع الوطن الإلكترني لإبلاغ الطلاب عن النتيجة فور ظهورها.

- كتابة الاسم رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة اسم المحافظة التي أدى الامتحانات بها.

- كتابة الشعبة التي كان ينتمي إليها.

- كتابة رقم هاتفه.

- كتابة بريده الإلكتروني.

- الضغط على كلمة سجل الآن.

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2022

ويذكر أنّ نتيجة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها أوائل أغسطس المقبل، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر فيس بوك، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ثم ترفع النتيجة على المواقع الإلكترونية، وفي اليوم التالي تعلق بالمدارس لاعتمادها، كما أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ستواصل مكع أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بنجاحهم وتفوقهم.