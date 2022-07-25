نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ برقم الجلوس وكيفية الحصول على الدرجات

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، والمقرر إعلانها مطلع الشهر المقبل، وعليه يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الحصول على النتيجة وكيفية الحصول على الدرجات النهائية في جميع المواد، للتقديم في الكليات والمعاهد المختلفة.

واستمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ برقم الجلوس للحصول على الدرجات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، برقم الجلوس، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بجريدة «الوطن» من هنـــا وفور ظهور التبويب يكتب الطالب البيانات الأساسية المطلوبة، كـ اسمه رباعيا، رقم الجلوس، نوع الشعبة، المحافظة، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني، ثم الضغط مباشرة على أيقونة «سجل الآن»، وعلى الفور يتلقى الطالب، نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة، إذ يتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة اتمام دراسة الثانوية العامة ويمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس من هنـــا.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإنّ أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، منعا لحدوث أى أخطاء، موضحا أنّه باقٍ 11 يوما على إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.

تغيير نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنّ كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون إلى ادعاء القدرة على تغيير نتيجة طلاب الثانوية العامة، ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال «يحدث هذا كل عام للأسف، ويقع الكثيرون في هذا الفخ، لا صحة لمثل هذه الادعاءات، التصحيح الإلكتروني مؤمن بالكامل، وكل حقوق الطلاب محفوظة».