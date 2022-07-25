احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. 8 خطوات وهتعرفها

بحث متواصل عبر المحرك جوجل خلال الساعات الأخيرة، عن التفاصيل والطرق الخاصة، للحصول بشكل سريع على نتيجة الثانوية العامة 2022، بمجرد إعلانها من جانب وزارة التربية والتعليم في أقل أسبوعين.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وهناك شريحة كبيرة من العائلات المصرية، تنتظر نتيجة الثانوية العامة 2022، للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، خاصة في ظل بدء عدد كبير من الكليات، لإعلان التفاصيل الخاصة بامتحان القدرات الخاصة بالطلاب الراغبين في مواصلة المسيرة الجامعية في تخصصات مختلفة.

وتقدّم بوابة «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، من خلال الرابط الإلكتروني لجميع الطلاب، من الآن وحتى موعد إعلان النتيجة، حيث يسجل الطالب اسمه ورقم جلوسه، وتصله رسالة تتضمن نتيجة الثانوية العامة، بعد لحظات من اعتمادها وإعلانها رسميا من جانب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

8 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على موقع الوطن الإلكتروني.

- كتابة الاسم رباعيا للطالب أو الطالبة.

- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- اختيار الشعبة «أدبي، علمي».

- اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني بشكل واضح.

- كتابة رقم الموبايل.

- الضغط على أيقونة «سجل الآن».

وفي سياق آخر، كشفت وزارة التربية والتعليم في منشور لها، عن خطوات التقديم للتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ بعد 15 يوما فقط من اليوم التالي لإعلان النتيجة رسميا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التظلمات كلها ستتم بشكل إلكتروني، نظير مبلغ مالي 300 جنيه فقط للمادة الواحدة، وحال ثبوت وجود درجات للطالب لم تحسب مع المجموع، يتم رد المبلغ مرة أخرى له، مؤكدة أنّ تجميع الدرجات يتم طبقا لتوزيع الدرجات بنموذج الإجابة.