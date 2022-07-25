الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022: الأسبوع الأول من أغسطس

الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، محل اهتمام وبحث من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، متسائلين عن الموعد النهائي والرسمي لاعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها على موقع الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الأسبوع الأول من أغسطس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مؤكدا أن المواعيد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا صحة لاعتماد النتيجة وإعلان أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية يوم الخميس، وإعلانها على موقع الرسمي للوزارة يوم السبت.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي 2022، الاستعلام علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، على موقع «الوطن»، بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبعد اعتماد النتيجة نهائيا، سيجري وزير التعليم اتصالا بأوائل الشعبتين العلمية والأدبية لتهنئتهم، استعدادا لإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور التاني للثانوية العامة 2022، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت 20 أغسطس، وتستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

- يوم الإثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد، والإحصاء.

- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء، وامتحان التاريخ.

- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

- يوم الاثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة علم النفس والاجتماع، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

- يوم الثلاثاء 30 أغسطس، امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.