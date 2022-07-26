بحث متواصل على محرك البحث العالمي «جوجل»، من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد انتهاء مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي، من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم ورقم الجلوس 2022 فور ظهورها، ومعرفة كل التفاصيل والطرق الخاصة للحصول عليها، وذلك بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهورها، عبر منشور على صفحتها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس 2022 فور ظهورها

ووفقًا للدور الخدمي الذي يقدمه موقع وجريدة "الوطن" عبر موقعها الإلكتروني، تتيح الفرصة للطلاب التسجيل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الجلوس 2022 فور ظهورها، وذلك من خلال رابط إلكتروني متاح التسجيل به لكل الطلاب، من الآن حتى إعلان النتيجة، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته الخاصة ليرسل له رساله تتضمن نتيجته، بعد اعتمادها رسميً من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على موقع "الوطن" للتسجيل، من هنـــــــا.

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة «أدبي، علمي».

- اختيار المحافظة التي امتحن بها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على كلمة «سجل الآن».

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

أما عن السؤال الذي يردده العديد من الطلاب وأولياء الأمور، متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022، صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة سيكون في مطلع شهر أغسطس المقبل.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المقبل

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت يوم الخميس الماضي، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، والخريطة الزمنية في العام الدراسي المقبل، ألا وأنه سيبدأ يوم السبت الموافق 24 سبتمبر لعام 2022.