موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. خلال أيام

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام لتتصدر محركات البحث، لزيادة عمليات البحث عنها.

وذلك تزامنا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وبداية عمليات التصحيح من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم ينتظر طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أن تكون خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

أتاحت جريدة «الوطن»، عبر موقعها الإلكتروني، رابط يتمكن من خلاله طلاب الثانوية العامة، من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور ظهورها، والإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتمثل خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال رابط جريدة «الوطن» في:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الضغط هنـــــا.

2- ومن ثم كتابة الاسم الرباعي للطالب أو الطالبة.

3- ثم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

4- اختيار الشعبة «أدبي، علمي».

5- اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

6- إدخال البريد الإلكتروني بشكل واضح.

7- كتابة رقم الموبايل.

8- الضغط على أيقونة «سجل الآن»، وبذلك تتم عملية تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، وفور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يتممكن الطالب من الحصول عليها من نفس الرابط الذي قام بالتسجيل عليه.