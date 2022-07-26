مواعيد عرض وأسعار تذاكر «الحفيد» على المسرح القومي.. 4 أيام أسبوعيا

يعود العرض المسرحي «الحفيد» إلى خشبة المسرح القومي بالعتبة، مع انضمام الفنان الدكتور علاء قوقة لفريق العمل بدلا من الفنان تامر فرج، والذي اعتذر منذ أيام عن عدم استكمال مشاركته في العرض لظروف صحية، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل، 28 يوليو الجاري، على أن يُرفع الستار في الساعة التاسعة مساء.

‏‎وتقدم الفنان تامر فرج بالتهنئة إلى الفنان علاء قوقة لانضمامه إلى العرض ونشر عبر «فيسبوك»، قائلا: «بإذن الله ترجع لكم مسرحية (الحفيد) ابتداء من يوم الخميس القادم 28 يوليو 2022 على المسرح القومي، مع إضافه عظيمة للعرض أستاذنا الدكتور علاء قوقة الذي أتشرف ـن يكون هو من يؤدى دور حسين المحلاوي، بالتوفيق يا دكتور وبالتوفيق لكل زملائي في العرض، وإن شاء الله تكسروا الدنيا، ويستمر نجاح الحفيد لمواسم قادمة كتيرة».

وكان الفنان تامر فرج كشف عن عدم استكماله الموسم الجديد من العرض المسرحي، بعد تعرضه لظروف صحية.

مواعيد عرض «الحفيد»

وتعرض المسرحية أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع، وأعلن المسرح القومي أسعار التذاكر، وتتضمن ثلاث فئات، بواقع 60 جنيها، و80 جنيها، و110 جنيهات.

أبطال مسرحية «الحفيد»

«الحفيد» من تأليف الكاتب الكبير الراحل عبد الحميد جودة السحار، وإعداد وإخراج يوسف المنصور، وبطولة النجمة الكبيرة لوسي، وعلاء قوقة، والنجم عابد عناني، ومجموعة من نجوم المسرح القومي شيريهان الشاذلي، ومحمد مبروك، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، ونشوى عبد الرحيم، وندا عفيفي، ومحمد يسري، وأنس عبد العظيم، وليلى أحمد، والطفلين جايدن جورج، وزينب جابر.

و‏تدور أحداث عرض «الحفيد» حول العادات والتقاليد والمشكلات التي يتعرض لها الأبناء بسبب العادات والتقاليد في إطار اجتماعي عائلي، والرواية تم تقديمها في فيلم سينمائي بعنوان «الحفيد» في السبعينيات من القرن الماضي، من بطولة ميرفت أمين ونور الشريف وعبدالمنعم مدبولي، وإخراج عاطف سالم.