تامر فرج يطلب الدعاء لحمدي الوزير في أزمته الصحية

طالب الفنان تامر فرج متابعيه والجمهور، بالدعاء للفنان حمدي الوزير الذي يمر بأزمة صحية هذه الأيام، استدعت احتجازه في الرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات.

ونشر تامر فرج صورة لحمدي الوزير عبر «فيسبوك» وعلق عليها: «يا جماعة.. الرجاء الدعاء لعمنا وأستاذنا الفنان حمدي الوزير لأنه كان في العناية المركزة ربنا يشفيه ويرجعه لبيته بالسلامة»

ابنة حمدي الوزير تشكر وزيرة الثقافة

وكانت مي حمدي الوزير، كشفت تطورات الحالة الصحية لوالدها حمدي الوزير، موجهة الشكر إلى داعمي الأسرة في ظروف مرض والدها وعلى رأسهم الفنانة الدكتورة وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والدكتور خالد منتصر.

وقالت «مي» عبر «فيسبوك»: «لو فضلت العمر كله أشكر ناس وقفت معانا فى أزمة تعب بابا مش هيكفى، محبة غير مشروطة ونُبل وأسماء كتير، لو كتبت عن الدعم النفسي الذى كنت أتلقاه بعد كل مكالمة فيهم فى لحظات كانت ثقيلة على النفس لن يكفى مجلدات لشكركم».

وتابعت: «الوزيرة الدكتورة ايناس عبدالدايم الفنانة الجميلة الراقية ، كل المحبة لحضرتك، شكرًا لدعمك ولمشاعرك الرقيقة، دكتور خالد منتصر مصادفة قدرية جمعتك بأستاذى العزيز جمال بخيت لتعرف كل التفاصيل وتكون خير داعم، رغم اننا لم نلتق من قبل ولكن دعمك، وقفك كانوا خير بداية لمعرفة شخص بنُبلك ورُقيك، أستاذى الحبيب خالد جلال كل المحبة والتقدير والامتنان لحضرتك، شكرًا ليك على اهتمامك ونُبلك».

نهال عنبر تدعم حمدي الوزير

وقالت ابنة حمدي الوزير: «من أول يوم تعب ومبيت في الرعاية المركزة الفنانة نهال عنبر كانت تدعمني فى كل لحظة بتتكلم فى نفس المكالمة على خط آخر أطباء يتابعوا التقارير على الواتس آب بتشوف أنسب مكان يستقبل الحالة ويكون الأنسب للتخصص المطلوب لحالته، وشكرًا ألف شكر يا دكتور أشرف على اهتمامك واحتوائك لكل الموقف وبحثك عن الأفضل والأنسب فى كل التفاصيل».