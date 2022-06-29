5 عروض على المسرح بالمجان للجمهور احتفالا بذكرى 30 يونيو

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنه وبناء على قرار الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقدم جميع عروض البيت الفني للمسرح بالمجان غدا الخميس الموافق 30 يونيو و ذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

عروض على المسرح بالمجان للجمهور

وحول العروض المقدمة غدًا، فإن فرقة المسرح القومي تقدم عرض «الحفيد» من إخراج يوسف المنصور في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، وتقدم فرقة المسرح الكوميدي عرض «حلم جميل»، من إخراج إسلام إمام على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرض «ليلة القتلة» من إخراج صبحي يوسف في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، كما تقدم أيضا عرض «الحب في زمن الكوليرا» من إخراج السعيد منسي في تمام التاسعة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، عرض «كاندي كراش» من إخراج محمد متولي في تمام الخامسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وزارة الثقافة: فعاليات 30 يونيو مجانا للجمهور

وكانت وزيرة الثقافة، قد أعلنت فتح المواقع الثقافية والفنية «مسارح البيت الفنى للمسرح، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، دار الأوبرا، قصور وبيوت الثقافة ومتاحف الفنون تشكيلية» بجميع المحافظات مجانا للجمهور غدا الخميس؛ احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وقالت «عبد الدايم»، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

وقالت عبدالدايم، في بيان إنّ ثورة 30 يونيو باتت عيدًا قوميًا يؤكد وعي أبناء الوطن، ويعكس قدرتهم على تشكيل حاضرهم ورغبتهم فى صنع مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن الاحتفالات تضم أنشطة وفعاليات متعددة ومختلفة تقام في جميع ربوع الوطن، ووجهت الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في كل المحافظات من خلال العروض الفنية والأنشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة.