تأثير محطات رصد تلوث الهواء في مواجهة التغيرات المناخية.. برلماني يوضح

أعلنت وزارة البيئة، تركيب عدد جديد من محطات رصد تلوث الهواء، قبل أيام، وهو المشروع الذي بدأته الدولة منذ فترة، ويعد واحدا من الخطوات الجدية التي تتخذها الدولة المصرية في ملف التغيرات المناخية.

رصد الانبعاثات

وقال عبد الباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ محطات رصد تلوث الهواء، من شأنها أن تؤثر على التغيرات المناخية التي تعاني منها العديد من دول العالم، حيث أن هذه المحطات تساعد على معرفة نسبة التلوث التي تعرض لها الهواء فضلا عن رصد الانبعاثات، وبالتالي تساعد في السيطرة على الوضع، وأوضح عضو بيئة النواب: «محطات رصد تلوث الهواء تُمكننا من معرفة معدل تلوث الهواء ورصد الانبعاثات وربط المصانع بالشبكة لمعرفه الأضرار، وهو ما يساعد بشكل أو بآخر في السيطرة على التغيرات المناخية والتلوث الذي يتعرض إليه كوكب الأرض بأكمله».

عبد الباقي تركيا: دور الوزارة في الحفاظ على البيئة

كما أشار تركيا إلى أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة على دعم البيئة والمناخ من خلال مختلف المشروعات التي نفذتها الوزارة على مدار السنوات الأخيرة، وأضاف: «نشيد بدور وزارة البيئة واهتمامها الملحوظ في الاهتمام بملف التلوث البيئي والتغيرات المناخية، وتركيب تلك المحطات، وآخرها المحطة التي تم الانتهاء من تركيبها في مدينة السادات، ويعد إحدى الخطوات التي تتخذها الوزارة في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتكليفات الحكومة 2016- 2022، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030».

الجدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة انتهى من إنشاء محطة رصد لحظية لملوثات الهواء في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بناء على توجيهات وزيرة البيئة لاستكمال أعمال توسيع الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، حتى تتواجد في عدد من المناطق المختلفة بمصر.