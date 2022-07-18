بيئة النواب عن مشاركة الرئيس في حوار «بطرسبرج للمناخ»: مصر تهتم بالأزمة منذ زمن

يعد حوار «بطرسبرج للمناخ» واحدا من أهم المحطات قبل انعقاد دورة قمة المناخ العالمية، ويشارك اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا المؤتمر، المنعقد في المدينة الألمانية بون، حيث تم دعوته لحضور المؤتمر من قبل المستشار الألماني «أولاف شولتس»، وتأتي دعوة مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، تقديرا لدورها الحيوي في ملف تغير المناخ على مدار سنوات، سواء من خلال المفاوضات أو الخطابات بشأن مدى خطورة الأمر على البشرية، وغيره.

مشاركة السيسي في حوار «بطرسبرج للمناخ» خطوة مهمة لقمة المناخ

وقال الدكتور عبد الباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في حوار «بطرسبرج للمناخ» بألمانيا جاء انطلاقا من دور الفعال للبلاد في ملف المناخ منذ سنوات، حيث قال: «مصر مهتمة بأزمة تغير المناخ من زمان، ودعوة الرئيس السيسي اليوم لحضور هذا الحوار دليل على تقدير دورها في هذا الملف».

كما أشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي اليوم في هذا الحوار بمثابة خطوة مهمة وتحضيرية للبدء في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي من المقرر أن تستضيف مصر نسخته الـ27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

عبد الباقي تركيا: السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف المناخ

ولفت تركيا إلى أن هناك العديد من الملفات تحتاج الالتفات إليها خلال هذا المؤتمر، لتمثيلها أهمية كبرى في الوقت الراهن، منها أزمة الاحتباس الحراري، وانكماش الكتلة الجليدية في القطبي الشمالي والجنوبي نتيجة التغيرات المناخية، فضلا عن تَأثر عدد من المحاصيل الزراعية بسبب الخلل الملحوظ في الفصول، وغيره، كما أكد قائلا: «كل هذه الملفات تعد واحدة من اهتمامات الرئيس السيسي، فهو يولي اهتماما كبيرا لهذا الملف على مدار الفترة الأخيرة».

وأوضح عضو طاقة النواب أن التحديات المناخية بشكل عام تحتاج إلى التوصل لحلول وتوصيات صارمة، حيث قال: «إلى الآن ما زالت مسألة التغيرات المناخية تحت السيطرة، لا بد من التوصل لحلول جذرية قبل أن نفقد السيطرة، خاصة أن كلما مر الوقت كلما زادت الخطورة، وهي أزمات لها تأثير على العالم كله لذا لا بد من اتحاد العالم للتصدي لها».

عضو طاقة النواب: نتوقع نتائج إيجابية

وأكمل: «نتوقع نتائج إيجابية من حوار بطرسبرج للمناخ وقمة المناخ cop 27 في التصدي لأزمة المناخ التي تمثل تهديدا وجوديا لكثير من الدول، وقبل كل شيء لا بد من تعاون المواطنين في الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي لديهم، وأتوقع أن تلك النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا والمنتظرة في نوفمبر بشرم الشيخ ستعمل على زيادة الوعي بشكل ملحوظ عند فئة كبيرة من المواطنين».

كما أكد تركيا أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة في سبيل الحفاظ على البيئة وتقليل مخاطر تغير المناخ، من أبرزها التحول للنقل الأخضر، من خلال العمل على توفير وسائل مواصلات صديقة للبيئة تعتمد على مصادر طاقة متجددة كالكهرباء، والذي بدوره يقلل من الانبعاثات المضرة بالطبيعة.