البيئة: الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لملوثات الهواء بمدينة السادات

انتهى جهاز شئون البيئة من إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة، لرصد ملوثات الهواء أعلى مبنى جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نحو استكمال أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

أول محطة رصد لملوثات الهواء بمدينة السادات

وتعد هذه المحطة أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بمدينة السادات كما تعد المحطة الثانية التي تم تركيبها بمحافظة المنوفية، ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتكليفات الحكومة 2016- 2022، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

116 محطة على مستوى الجمهورية

وبتركيب تلك المحطة أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 116 محطة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد اجتيازاً لمستهدف عام 2022، والتوسع في نطاق عمل الشبكة والتي تعد ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع في عمليات الرصد البيئي لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لرصد ملوثات الهواء.

جدير بالذكر أن محطة الرصد اللحظي تحتوي على أجهزة رصد كلا من غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين، وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10و 2.5 ميكروميتر بالإضافة إلى وحدة لرصد العوامل الجوية، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم 5 لملوثات الهواء الخارجي من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.