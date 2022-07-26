نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف تفاصيل درجات المواد المختلفة

العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ودرجات المواد، على محرك البحث العالمية جوجل، حيث ينشغل كثيرون بهذا الأمر، وتفصلنا أيام قليلة عن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. درجات المواد

وكشف من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون في أوائل شهر أغسطس المقبل من العام الجاري، لذا تقدم "الوطن" في السياق التالي توزريع درجات الثانوية العامة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2022

مادة اللغة العربية

- النهاية الكبرى 80 درجة.

- النهاية الصغرى 40 درجة.

- عدد الأسئلة 60 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتان 20 سؤالا.

اللغة الأجنبية الأولى

- النهاية الكبرى 50 درجة.

- النهاية الصغرى 25 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 30 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

اللغة الأجنبية الثانية

- النهاية الكبرى 40 درجة

- النهاية الصغرى 20 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 33 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 26 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 7 أسئلة.

مادة الفيزياء

- النهاية الكبرى 60 درجة.

- النهاية الصغرى 30 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

مادة الكيمياء

- النهاية الكبرى 60 درجة.

- النهاية الصغرى 30 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

مادة الأحياء

- النهاية الكبرى 60 درجة.

- النهاية الصغرى 30 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة

- النهاية الكبرى 60 درجة.

- النهاية الصغرى 30 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة كل سؤال درجتين 10 أسئلة.

مادة التاريخ

- النهاية الكبرى 60 درجة.

- النهاية الصغرى 30 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

مادة الجغرافيا

- النهاية الكبرى 60 درجة.

- النهاية الصغرى 30 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

الديناميكا

- النهاية الكبرى 30 درجة.

- النهاية الصغرى 15 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤالا.

- عدد الأٍسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة.

التفاضل والتكامل

- النهاية الكبرى 30 درجة.

- النهاية الصغرى 15 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤالا.

- عدد الأٍسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة.

الإستاتيكا

- النهاية الكبرى 30 درجة.

- النهاية الصغرى 15 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة.

الجبر والهندسة الفراغية

- النهاية الكبرى 30 درجة.

- النهاية الصغرى 15 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة.