نتيجة الثانوية العامة 2022.. 5 معلومات عن التصحيح وموعد الإعلان

ترتفع معدلات البحث عبر المحركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء الأمور، عن كيفية الحصول عليها، تمهيدًا لإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، 5 معلومات عن التصحيح وموعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا لما صدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وأوضح وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا صحة لاعتماد النتيجة وإعلان أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية حتى الآن.

5 معلومات عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022

1- أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

2- كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

3- أعمال تصحيح الثانوية العامة 2022 تتم بشكل منضبط وبدقة.

4- تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022 خرافات لا أساس لها من الصحة.

5- أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 تتم على قدم وساق، حتى إعلان النتيجة.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هناك نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022، داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتستمر الوزارة، خلال هذه الأيام، فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة ومن ثم إعلان النتيجة.