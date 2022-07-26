أول تعليق من جورج وسوف بعد خضوعه لعملية جراحية في بيروت

كشف الفنان جورج وسوف، عبر حسابه على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، عن تعرضه الأيام الماضية لأزمة صحية، وأجرى إثرها عملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية.

جورج وسوف يكشف عن تعرضه لأزمة صحية

حيث كتب جورج وسوف: «حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري».

كما حرص على طمئنة جمهوره عليه، مشيرًا: «أنا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في 8 أغسطس».

حتى لا يتم تناقل اخبار غير صحيحة، دخلت الاسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري. انا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في ٨ آب — Georges Wassouf (@wassouf) July 26, 2022

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في الأردن

ويستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن يوم الموافق 8 من أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهر.

وكان «وسوف» أحيي، في بداية شهر يوليو الجاري، حفلًا غنائيًا كاملًا العدد في السعودية ضمن فعاليات موسم جدة، وقدّم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فضلا عن ظهوره بعكاز خلال الحفل.