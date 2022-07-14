هل يوم السبت المقبل إجازة رسمية في مصر؟.. مصادر حكومية تجيب

استفسارات متعددة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث الإلكترونية عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، بموجب القرارات الرسمية الصادرة بالإجازة سواء من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالنسبة للقطاع الحكومي، أو وزير القوى العاملة محمد سعفان بالنسبة للقطاع الخاص، وكان لسان حال البعض في تساؤلاته: «هل يوم السبت المقبل إجازة رسمية في مصر؟»، وهو ما تجيب عنه «الوطن» في السطور التالية.

هل يوم السبت المقبل إجازة رسمية في مصر؟

للإجابة عن تساؤل «هل يوم السبت المقبل إجازة رسمية في مصر؟»، يجب العودة للقرارات المنظمة لمنح إجازة عيد الأضحى المبارك، وأولى تلك القرارات كان قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2452 لسنة 2022، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم «26 مكرر أ في 4 يوليو الماضي»، والذي تضمن إجازة العاملين في الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام.

ويُحدد قرار رئيس الوزراء، موقف الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك 2022، للعاملين في القطاعات أنفة الذكر اعتباراً من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 فقط.

أما العاملين في القطاع الخاص؛ فإن موقف إجازاتهم حدده الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2022، الصادر عن وزارة القوى العاملة، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين

وتضمن الكتاب الدوري لـ«القوى العاملة»، أن تكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص في الفترة من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو.

ومما سبق يتضح أن يوم السبت لا يدخل ضمن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، وهو يوم عمل طبيعي بالأماكن الحكومية والخاصة التي تعمل يوم السبت.

وقالت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إنه لم يصدر أية قرارات رسمية أخرى بشأن مد إجازة عيد الأضحى المبارك، أو منح يوم السبت المقبل الموافق 16 يوليو 2022 كإجازة رسمية للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.