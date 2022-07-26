«جارديان»: أوروبا تشهد درجات حرارة غير مسبوقة واحتراق 1.27 مليون فدان

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا قد تحطمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات، وأجرت الصحيفة تحليلات أوضحت أن أوروبا تعاني بالفعل من قدر قياسي من أضرار الحرائق في عام 2022 ، حيث عانت القارة في درجات حرارة عالية للغاية، وفي بعض الحالات غير مسبوقة.

الحرائق تجتاح عدة دول في أوروبا

وتابع تقرير الصحيفة بأنه في يوليو الجاري، اجتاحت الحرائق عدة دول في جميع أنحاء أوروبا، وأصيب سكان لندن بالصدمة بسبب موجة الحر الأسبوع الماضي، بينما كان رجال الإطفاء في البرتغال وإسبانيا وفرنسا واليونان يحاربون النيران، إذ يعد كل ذلك جزءًا من موسم الحرائق الذي حطم الرقم القياسي لدرجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا هذا العام.

احتراق 1.27 مليون فدان منذ 23 يوليو

وأضافت الصحيفة أن التحليلات أظهرت أنه اعتبارًا من 23 يوليو، احترق ما يزيد قليلاً على 1.27 مليون فدان من الأراضي في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، ويعد ذلك 4 أضعاف الرقم المتوسط ​​المسجل منذ عام 2006، وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق الذي عرف خلال هذا الوقت.

وذكر التقرير أن المناطق الريفية في إسبانيا، شهدت بعض الحرائق الأكثر إثارة للقلق، إذ يمكن رؤية هذه الحرائق في صور الأقمار الصناعية، وقالت السلطات إن الحرائق ربما تكون قد اندلعت عمدًا، على الرغم من أن التلال المشجرة الجافة التي تغمرها أشعة الشمس احترقت بسهولة بمجرد اندلاع الحرائق، ولا تزال غالبية أراضي إسبانيا والبرتغال معرضة بشدة لخطر الحرائق بعد تسجيل موجتين حارتين منذ بداية الصيف.