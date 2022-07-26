شُعبة الصيدليات تحذر من شراء مكملات غذائية من مراكز كمال الأجسام

انتشرت المكملات الغذائية خلال الفترة الماضية في مراكز كمال الأجسام وبالأسواق غير المخصص لها بالبيع.

وتشهد مراكز كمال الأجسام إقبالا كبيرا خاصة بين الشباب الذين يتناولون مكملات غذائية للحصول على عناصر مفيدة للجسد، رغم خطورة أنواع كثيرة من تلك المكملات.

خطورة المكملات الغذائية دون استشارة طبية

وعبَر الدكتور أحمد إدريس، عضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، عن رفضه توفير المكملات الغذائية في مراكز كمال الأجسام، موضحا أنه يوجد أضرار للمكملات الغذائية كما يوجد لها فوائد، وأنه يجب شراء المكملات الغذائية من أماكن بيعها القانونية، وهي الصيدليات، محذرا من شراء المكملات الغذائية من مدربين كمال الأجسام، والرياضيين، الذين لا يكونون على دراية كاملة بطبيعة الدواء أو المادة الفعالة المتواجدة بها، أو حالة المريض.

أضرار المكملات الغذائية

وأوضح عضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» أن من يأخد المكملات الغذائية يكون ذلك على مسئوليته الشخصية، ودون استشارة طبية، وهو ما يعرض حياته للخطر، وأشهر الأعراض الجانبية هى ضعف الكليتين، والكبد، ارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة، حيث يحدد الطبيب المختص المكمل الغذائي حسب احتياج الشخص له، وبجرعات وكميات محددة.

نصائح بشراء المكملات الغذائية من الصيدليات

وينصح «إدريس»، بشراء المكملات الغذائية من الصيدليات، والأماكن المصرحة لها بيعها، وأضاف أن أسعار المكملات الغذائية تختلف حسب المكونات التى تحتويها، وشكل المنتج، والشركة الصادرة لها.

يذكر أن عدد كبير من الشباب يقبلون على شراء المكملات الغذائية التي توفرها بعض مراكز كمال الأجسام، سواء من من مدربين وأشخاص غير مختصين، مما يعرض حياتهم للخطر.