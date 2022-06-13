حظر تعاطي المكملات الغذائية وعقوبات رادعة ضد الشغب في قانون الرياضة الجديد

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بتعديلات قانون الرياضة خلال مناقشته اليوم بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأبدى النواب ورؤساء الهيئات الرياضية موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدًا لمناقشة المواد.

وأكد بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، أهمية التعديلات على قانون الرياضة مع تطبيقه بصرامة ودقة، ودعم دور الرياضة والهيئات الرياضية.

وقالت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ خلال كلمتها تعليقًا على القانون بالجلسة، إن الاهتمام بالرياضة وممارستها هو أحد الأهداف في الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعًا، مشيرة إلى أهمية التعديلات على القانون والتي استهدفت تكثيف الرقابة على الهيئات الرياضية والاهتمام بمكافحة المنشطات وهي الآفة التي تصيب الرياضة.

وأشارت إلى أن التعديلات ترسخ لتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية على مستوى الممارسة وليس البطولة من أجل ممارسة الرياضة، كما تستهدف التعديلات مشاركة الأندية والهيئات الرياضية في الأنشطة الاقتصادية لأن الرياضة علم وصناعة.

تعديلات قانون الرياضة الجديد

وأكد تقرير لجنة الشباب والرياضة الذي ألقاه النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس اللجنة، أن تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا.

عقوبات رادعة للحفاظ على سلامة الجماهير

وأكد التقرير أن قانون الرياضة الذي صدر منذ خمس سنوات، ظهرت به بعض الثغرات خلال التطبيق وتستهدف التعديلات معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر، كما تحقق مزيدًا من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وتحافظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ومن بين الأهداف أيضًا التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، وتنص التعديلات على عقوبات رادعة للحفاظ على سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية ومواجهة الشغب، بوضع عقوبات جديدة وتغليظ العقوبات السابقة.