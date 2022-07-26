تنسيقية الأحزاب تبحث مع «تعليم الكبار» خطة تدريب ورفع كفاءة قياداتها

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وعدد من المسئولين بالهيئة، بمقر التنسيقية، أمس الإثنين، بهدف بحث أوجه التعاون المختلفة بين الطرفين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

الهيئة العامة لتعليم الكبار

في بداية اللقاء رحب الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بأعضاء التنسيقية وبالتعاون معهم تحديدا فيما يخص ملف محو الأمية، مؤكدا أن التنسيقية تضم مختلف الكوادر البشرية القادرة على تحقيق الكثير وأن الشراكة معها مبنية بالأساس على حب الوطن والانتماء وهي الشراكة البناءة التي تحقق كلمة السيد رئيس الجمهورية حين قال «معا نستطيع».

وأعرب رئيس الهيئة عن رغبته في الاستعانة بنادي مدربي التنسيقية لتدريب الكوادر والعاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم خاصة فيما يخص الكوادر الإعلامية والصحفية وكذلك القيادات المسئولة عن إدارة الهيئة وفروعها بالمحافظات.

من جهته، رحب النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومسئول نادي المدربين، بطلب رئيس الهيئة ووعد بتوفير المدربين القادرين على تقديم دورات ذات درجة عالية من الكفاءة، سواء على الصعيد الصحفي أو الإعلامي أو فيما يخص دورات تأهيل القيادة.

واتفق الطرفان على تحديد موعد لزيارة وفد من نادي مدربي التنسيقية لمقر الهيئة بالقاهرة وبدء استعدادات تنظيم دورة تدريبية من خلال نادي المدربين لأعضاء الهيئة على أن تكون البداية بالقاهرة والمحافظات المجاورة بمقر الهيئة بالقاهرة، ثم محافظات وجه قبلي والصعيد، حيد أكد النائب أحمد فتحي استعداد التنسيقية لتوفير مدربين لأعضاء الهيئة بالمحافظات.

حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة، وسماح عادل، منسق البروتوكول مع التنسيقية، وإيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة بالهيئة، وأحمد عبد الموجود مسئول الاتصال السياسي، ووليد حويلة، مدير التدريب بالهيئة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

وحضر من جانب التنسيقية، النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومسئول نادي المدربين، ومؤمن سيد، مسئول لجنة البروتوكولات بالتنسيقية، ورحاب عبدالله، مسئول متابعة برتوكول محو الأمية، وإسلام حمدي، مسئول التواصل الخاص ببروتوكول التنسيقية مع الهيئة وكلا من أسامة هشام، وصفاء حسني أعضاء نادي المدربين.