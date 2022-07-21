عضو التنسيقية: العالم يحتاج إلى أفعال لا تعهدات لمواجهة التغيرات المناخية

قال أحمد فتحي رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر»، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الهدف الرئيسي من اتفاقية باريس للمناخ تستهدف تقليل قيم حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية قبل حلول عام 2050.

درجة حرارة كوكب الأرض

وأضاف «فتحي»، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن آخر تقرير للهيئة الدولية للتغيرات المناخية، أعلن عن درجة حرارة كوكب الأرض التي باتت تشكل نوعا من أنواع الضغط على المجتمع الدولي.

وتابع رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في برلين كانت مركزة، حيث تناول الملف المناخي متبنيا وجهة نظر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، موضحًا أن الدول النامية تأثرت بشدة من آثار التغيرات المناخية.

وأشار أحمد فتحي، إلى أنّ هناك الكثير من الملفات الحساسة بينها أزمة الطاقة العالمية والركود الاقتصادي والتغيرات المناخية، وبالتالي يجب اللجوء للطاقة الجديدة والمتجددة.

30 دولة حول العالم عادت إلى استخدام أفران الفحم

ولفت رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، إلى أنّ 30 دولة حول العالم عادت إلى استخدام أفران الفحم مرة أخرى، حيث جاءت قمة بيطرسبورج في توقيت حساس ومهم في ظل الأزمة الأوكرانية أيضا، كما أن المتغيرات على الصعيد الجيوسياسي تضع مسؤوليات كثيرة على دول العالم.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن قمة المناخ في مصر يلزمها أفعال لا تعهدات لتحسين وضع التغيرات المناخية والتعامل مع الأزمة بشكل أفضل.