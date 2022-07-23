عضو التنسيقية من ضريح عبدالناصر: الزعيم الراحل انحاز للشعب بمختلف طبقاته

زار محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، اليوم، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «عبدالناصر» انحاز للشعب بمختلف طبقاته، لاسيما الفقراء والعمال والفلاحين الأكثر احتياجا، كما أنه تمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل واضح جدا في عهده، فضلا عن أنه عمل استقلال القرار الوطني.

محمد عبدالعزيز: جمال عبدالناصر انحاز للفقراء

أضاف «عبدالعزيز»: «بعد مرور 70 عاما على الثورة المجيدة، أتوجه بالتحية الإعزاز لروح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي أسهم بشكل بارز جدا في أن تسترد مصر كرامتها مرة أخرى، سواء بمشاركته في ثورة 23 يوليو التي قادها الضباط الأحرار، أو حين تولى رئاسة جمهورية مصر العربية».

إنجازات عبدالناصر يستفيد منها المصريون إلى اليوم

وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات للمواطن المصري، موضحا: «تمكن عبدالناصر في سنة 1954 أن يحقق الجلاء الإنجليزي بعد نضال استمر لسنوات طويلة من المصريين، واستطاع أيضا تأميم قناة السويس في سنة 1956، فضلا عن بناء السد العالي، الذي كان بمثابة المشروع الهندسي الأعظم في القرن الـ20 على مستوى العالم كله، كما قدم خطة واضحة للتصنيع، وشيد عددا كبيرا من المصانع، وأبرز ما ميز عهده هو تحقيقه للعدالة الاجتماعية وتأسيس كتلة عدم الانحياز، وكان انحيازة دائما للحق والعدل والفئات الاكثر احتياجا والأكثر فقرا، وهو الانحياز الذي بات واضحا للجميع».

أسرة عبدالناصر تفتح ضريحه أمام محبيه

وعن إنجازات ثورة يوليو، أكد «عبدالعزيز» أنها ستظل خالدة أبد الدهر، قائلا: «محدش يقدر يغمض عينه عن تأميم قناة السويس أو بناء السد العالي ومجانية التعليم وغيرها، الإنجازات التي يعتمد عليها الشعب إلى اليوم، فبعد 70 عاما مازلنا نعتمد على السد العالي وعلى دخل قناة السويس، كل هذه الإنجازات ستظل في رصيد عبدالناصر أبد الدهر».

وفتحت أسرة جمال عبدالناصر، ضريحه اليوم، أمام محبيه إحياء لذكرى ثورة 23 يوليو.